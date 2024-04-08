Трамп резко изменил свою позицию на счет абортов в США

Politico: Дональд Трамп поменял свою позицию по абортам в США

Бывший американский лидер Дональд Трамп поменял свою позицию по поводу абортам.

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Он предложил разрешить их во всей стране. Это решение Трамп отдал на рассмотрение каждому штату отдельно.

"Штаты будут определять с помощью голосования или законодательства, или, возможно, и того, и другого, и все, что они решат, должно быть законом страны", — цитирует издание Politico экс-президента США.

По словам Трампа, в разных штатах будет по-разному: количество недель, или некоторые будут более консервативными, чем другие.

Он также намекнул, что слишком агрессивная позиция республиканцев вплоть до полного запрета абортов ранее привела к неубедительной победе на промежуточных выборах в конгресс.