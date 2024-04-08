Трамп резко изменил свою позицию на счет абортов в США

Бывший американский лидер Дональд Трамп поменял свою позицию по поводу абортам.
Он предложил разрешить их во всей стране. Это решение Трамп отдал на рассмотрение каждому штату отдельно.
"Штаты будут определять с помощью голосования или законодательства, или, возможно, и того, и другого, и все, что они решат, должно быть законом страны", — цитирует издание Politico экс-президента США.
По словам Трампа, в разных штатах будет по-разному: количество недель, или некоторые будут более консервативными, чем другие.
Он также намекнул, что слишком агрессивная позиция республиканцев вплоть до полного запрета абортов ранее привела к неубедительной победе на промежуточных выборах в конгресс.
Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.