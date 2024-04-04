Эксперт по информационной безопасности компании "Cisco Systems" Алексей Лукацкий в беседе с Pravda. Ru прокомментировал предложение блокировать спутниковую группировку Starlink над территорией России, чтобы регионы страны не попадали под удары украинских БПЛА.
Чисто технически, говорит эксперт, блокировать Starlink в воздушно-космическом пространстве России мы можем.
"Это несложно. Это же обычный сигнал, который можно блокировать так же, как блокировать сигнал GPS, ГЛОНАСС, и так далее. Это — возможная история", — считает специалист.
Другое дело, что технологии настолько ушли вперед, — добавляет Алексей Лукацкий, — что блокировка Starlink не остановит летящие на дальние расстояния БПЛА.
"Современным беспилотникам не требуется как таковая геонавигация. Они способны долетать до своей цели без GPS, ГЛОНАСС и других средств радионавигации. Поэтому спутники тут особо сейчас не причем. Есть спутник или нет, это для современного беспилотника никакой роли не играет", — пояснил эксперт.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.