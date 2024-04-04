Специалист по информационной безопасности Алексей Лукацкий считает, что современным беспилотным летательным аппаратам не нужна радионавигация

Специалист по информационной безопасности Лукацкий: блокировка Starlink не остановит беспилотники

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

Эксперт по информационной безопасности компании "Cisco Systems" Алексей Лукацкий в беседе с Pravda. Ru прокомментировал предложение блокировать спутниковую группировку Starlink над территорией России, чтобы регионы страны не попадали под удары украинских БПЛА.

Фото: facebook.com by Nehemia Gershuni-Aylho is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чисто технически, говорит эксперт, блокировать Starlink в воздушно-космическом пространстве России мы можем.

"Это несложно. Это же обычный сигнал, который можно блокировать так же, как блокировать сигнал GPS, ГЛОНАСС, и так далее. Это — возможная история", — считает специалист.

Другое дело, что технологии настолько ушли вперед, — добавляет Алексей Лукацкий, — что блокировка Starlink не остановит летящие на дальние расстояния БПЛА.

"Современным беспилотникам не требуется как таковая геонавигация. Они способны долетать до своей цели без GPS, ГЛОНАСС и других средств радионавигации. Поэтому спутники тут особо сейчас не причем. Есть спутник или нет, это для современного беспилотника никакой роли не играет", — пояснил эксперт.