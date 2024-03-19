Главное о выборах — в инфографике. Прогнозы. Факты. Итоги

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Выборы: бюллетени подсчитаны, итоги будут оглашены 21 марта

1:09 Your browser does not support the audio element. Политика

С 15 по 17 марта 2024 года проходили выборы президента Российской Федерации. Они стали восьмыми в истории нашей страны. И, несмотря на то, что ЦИК подсчитал 100% бюллетеней, окончательные итоги будут оглашены только 21 марта.

Тем не менее уже все результаты ясны. Явка по всей стране достигла 77,44%, что стало абсолютным рекордом. Всего в выборах участвовали четыре кандидата —

Владимир Путин (самовыдвиженец, 87,28% голосов), Николай Харитонов (КПРФ, 4,31% голосов), Владислав Даванков ("Новые люди", 3,85% голосов) и Леонид Слуцкий (ЛДПР, 3,2% голосов).

Выборы проводились не только в классическом формате — с помощью очного голосования на избирательных участках, но и дистанционно, при помощи ДЭГ. При этом москвичи голосовали на отдельной платформе. Всего дистанционно в выборах президента России приняли участие граждане из 27 регионов страны.