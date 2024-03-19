Главное о выборах — в инфографике. Прогнозы. Факты. Итоги

С 15 по 17 марта 2024 года проходили выборы президента Российской Федерации. Они стали восьмыми в истории нашей страны. И, несмотря на то, что ЦИК подсчитал 100% бюллетеней, окончательные итоги будут оглашены только 21 марта.
Тем не менее уже все результаты ясны. Явка по всей стране достигла 77,44%, что стало абсолютным рекордом. Всего в выборах участвовали четыре кандидата —
Выборы проводились не только в классическом формате — с помощью очного голосования на избирательных участках, но и дистанционно, при помощи ДЭГ. При этом москвичи голосовали на отдельной платформе. Всего дистанционно в выборах президента России приняли участие граждане из 27 регионов страны.
Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.