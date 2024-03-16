Французский политик де Монтескье-Фезансак д`Артаньян прибыл в Донбасс как международный наблюдатель. Он выразил уважение к организации президентских выборов в нашей стране, пишет РИА Новости.
Дворянин заявил, что избиратели могут свободно отдавать предпочтения своему кандидату, не испытывая проблем с получением бюллетеней. Политик выразил мнение, что организация выборов в России сопоставима с Францией. Опытный политик, участвовавший в избирательных процессах в течение сорока лет, не выразил никаких нареканий, что говорит о их правильной и честной организации.
Андре Филипп является потомком знаменитого капитана королевских мушкетёров шевалье д`Артаньяна, ставшего героем романов Александра Дюма. Сейчас ему 81 год. Он был мэром города Марсан, депутатом Европарламента и Сената Франции.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.