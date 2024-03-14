Украине будет предъявлен иск о компенсации ущерба за время пребывания в составе Крыма

Крым намерен потребовать компенсацию убытков за годы пребывания в составе Украины

1:30 Your browser does not support the audio element. Политика

По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, власти Крыма намерены оценить и перечислить Украине убытки за время, когда Крым был в ее составе.

Фото: kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Уже начат подсчет ущерба, связанный с финансовой изоляцией. Ранее были поданы иски к Украине за устроенные водную и энергическую блокады.

"Пока мы выясняем ущерб только от водной и энергетической блокады. А ущерб нанесён также транспортной блокадой Крыма, организованными против нас терактами. Мы можем посчитать также ущерб, нанесенный украинским колониальным хозяйствованием, в том числе — упущенную прибыль", — сообщил Константинов.

Он утверждает, что речь идет о весьма значительной сумме, которая может составлять десятки триллионов рублей.

В марте 2014 года, после государственного переворота на Украине, Крым присоединился к России в результате референдума, на котором 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя поддержали такой исход. Киев продолжает рассматривать Крым как временно оккупированную территорию, и многие западные страны поддерживают Украину в этом вопросе. Согласно многократным заявлениям руководства России, жители Крыма проголосовали за присоединение к России демократическим способом, что полностью соответствует международному праву и Уставу ООН. Согласно высказыванию президента Российской Федерации Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".