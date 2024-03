В Госдуме заявили, что РФ не просила союзников помочь в проведении спецоперации на Украине

Россия не обращалась к ОДКБ за помощью в проведении спецоперации на Украине. Об этом в эфире программы "Законный вопрос. Подкаст" заявил депутат Анатолий Выборный.

Фото: eng.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International