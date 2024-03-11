В Госдуме заявили, что РФ не просила союзников помочь в проведении спецоперации на Украине

Депутат Госдумы: Россия не просила у ОДКБ помощи в проведении СВО

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Россия не обращалась к ОДКБ за помощью в проведении спецоперации на Украине. Об этом в эфире программы "Законный вопрос. Подкаст" заявил депутат Анатолий Выборный.

Фото: eng.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам парламентария, в Москве ясно осознают, что Россия сама выполнит цели СВО.

— У нас для этого есть все необходимое. Прежде всего, наверное, это человеческий потенциал, — пояснил Выборный.

Также в передаче Выборный рассказал, что Армения ещё не подавала официальных документов о выходе из ОДКБ. При этом депутат пообещал, что Россия никого не будет удерживать в Организации.

Напомним, ранее глава Pravda.Ru Вадим Горшенин заявил, что России нужно было ввести "намекающие" санкции в отношении Армении. Сделать это следовало ещё год назад, написал журналист в своём телеграм-канале. Подробнее читайте в нашем материале.