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Spiegel: муниципалитеты призвали принять проект ремонта бункеров для защиты населения от войны

ФРГ: нам нужны тысячи бункеров

1:19
Политика

Ассоциация городов и муниципалитетов ФРГ призвала принять федеральный проект ремонта бункеров ПВО стоимостью в миллиарды евро, передает Spiegel. План предусматривает строительство и модернизацию сети бункеров для значительного числа жителей в случае военных действий или других чрезвычайных ситуаций. Сооружения будут оснащены всем необходимым для длительного пребывания: запасами еды и воды, системами жизнеобеспечения и медицинскими пунктами.

ФРГ: нам нужны тысячи бункеров
Фото: flickr.com by Enno Lenze is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По мнению главы ассоциации Андре Бергеггера, речь идет о безопасности и защите, в том числе, о защите населения от опасностей войны: в настоящее время из 2000 общественных убежищ функционируют только 600, которые могут вместить всего лишь 500 000 человек. По словам Бергеггера, для полноценной защиты граждан понадобится федеральное финансирование на суммы не менее одного миллиарда евро в год на протяжении всего следующего десятилетия.

Реализация проекта начнётся уже в следующем году. Одной из первоочередных задач является модернизация укрытий.

Ранее в середине февраля страны Балтии объявили о постройке более 1000 бетонных бункеров на границах с Россией и Беларусью. В "балтийскую линию обороны" войдут все средства для сдерживания потенциальных захватчиков.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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