"Он кричал": Байдена заподозрили в употреблении запрещённых веществ

WT: Байден мог находиться под амфетамином на послании Конгрессу США

0:39 Your browser does not support the audio element. Политика

Калифорнийский психиатр Кэрол Либерман в беседе с журналистами The Washington Post предположила, что главу США Джо Байдена могли напичкать наркотическими средствами перед его обращением к Конгрессу.

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"Одним из симптомов деменции является эмоциональная нестабильность, которая усиливается из-за употребления аддералла или амфетамина. Президент не просто говорил громко, а кричал в микрофон", — высказалась эксперт.

Напомним 8 марта в ходе своего выступления глава Соединённых Штатов сравнил себя с экс-президентом Теодором Рузвельтом, правившим страной во времена Второй мировой войны.