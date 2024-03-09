"Он кричал": Байдена заподозрили в употреблении запрещённых веществ

Калифорнийский психиатр Кэрол Либерман в беседе с журналистами The Washington Post предположила, что главу США Джо Байдена могли напичкать наркотическими средствами перед его обращением к Конгрессу.
"Одним из симптомов деменции является эмоциональная нестабильность, которая усиливается из-за употребления аддералла или амфетамина. Президент не просто говорил громко, а кричал в микрофон", — высказалась эксперт.
Напомним 8 марта в ходе своего выступления глава Соединённых Штатов сравнил себя с экс-президентом Теодором Рузвельтом, правившим страной во времена Второй мировой войны.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.