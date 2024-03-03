Кандидат в президенты России Леонид Слуцкий в ходе поездки в Луганск встретился с военнослужащими ВС РФ, принимавшими участие в освобождении Авдеевки, передаёт РИА Новости.
"Я поздравляю всех с уникальной победой в Авдеевке… Уверен, что благородную и святую специальную военную операцию Россия завершит в нынешнем году победой русского оружия ", — сказал лидер ЛДПР.
Он выразил уверенность, что освобождение Авдеевки войдёт в историю, как битва за Сталинград и Курск. После взятия под контроль этого населённого пункта, российским военным надо войти в Краматорск, Святогорск и Лиман, считает политик. Также он отметил необходимость взять временно оставленный Херсон, весь правый берег.
Нынешнего главу ЛДПР Леонида Слуцкого считают одним из самых ярких государственных деятелей современной России. Политик всегда выделялся не только большими амбициями, но и талантом к дипломатии. В Госдуму он попал в 1999 году в составе "Блока Жириновского". Владимир Вольфович лично предлагал Владимиру Путину назначить Слуцкого председателем комитета по международным делам.
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