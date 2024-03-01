Спикер Pravda.Ru Салуцкий считает санкции Новой Зеландии против России неощутимыми и "абсолютно нулевыми"

Эксперт "Альянса цивилизаций" ООН Анатолий Салуцкий рассказал, почему островное тихоокеанское государство вводит ограничения для российских граждан и организаций.
"Это почти никакого значения сейчас не имеет абсолютно. Это политические дела самой Новой Зеландии. Они делают это для того, чтобы в своем кругу подтвердить свою нелюбовь к России, играть в общей команде вместе с Австралией, вместе с G7 и так далее", — считает политолог.
Недружественные действия Новой Зеландии, высказывает своё мнение Анатолий Салуцкий, Россия даже не заметит.
"От Новой Зеландии абсолютно санкции неощутимы. Абсолютно нулевые. Нам просто нечувствительны сегодня новозеландские санкции. Маленькая страна. Очень маленький объем торговли. Причем, этот объем торговли идет исключительно по линии продуктовой, которая сейчас для нас неважна совершенно", — подытожил эксперт.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.