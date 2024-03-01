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Спикер Pravda.Ru Салуцкий считает санкции Новой Зеландии против России неощутимыми и "абсолютно нулевыми"

Эксперт "Альянса цивилизаций" ООН Салуцкий назвал санкции Новой Зеландии против России не имеющими значения

0:57
Политика

Эксперт "Альянса цивилизаций" ООН Анатолий Салуцкий рассказал, почему островное тихоокеанское государство вводит ограничения для российских граждан и организаций.

Эксперт "Альянса цивилизаций" ООН Салуцкий назвал санкции Новой Зеландии против России не имеющими значения
Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

"Это почти никакого значения сейчас не имеет абсолютно. Это политические дела самой Новой Зеландии. Они делают это для того, чтобы в своем кругу подтвердить свою нелюбовь к России, играть в общей команде вместе с Австралией, вместе с G7 и так далее", — считает политолог.

Недружественные действия Новой Зеландии, высказывает своё мнение Анатолий Салуцкий, Россия даже не заметит.

"От Новой Зеландии абсолютно санкции неощутимы. Абсолютно нулевые. Нам просто нечувствительны сегодня новозеландские санкции. Маленькая страна. Очень маленький объем торговли. Причем, этот объем торговли идет исключительно по линии продуктовой, которая сейчас для нас неважна совершенно", — подытожил эксперт.

10 ФАКТОВ О НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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