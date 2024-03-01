Спикер Pravda.Ru Салуцкий считает санкции Новой Зеландии против России неощутимыми и "абсолютно нулевыми"

Эксперт "Альянса цивилизаций" ООН Анатолий Салуцкий рассказал, почему островное тихоокеанское государство вводит ограничения для российских граждан и организаций.

"Это почти никакого значения сейчас не имеет абсолютно. Это политические дела самой Новой Зеландии. Они делают это для того, чтобы в своем кругу подтвердить свою нелюбовь к России, играть в общей команде вместе с Австралией, вместе с G7 и так далее", — считает политолог.