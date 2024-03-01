Рига: нападавшему на Музей оккупации грозит до 10 лет

Задержан подозреваемый в нападении на Музей оккупации в Латвии

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Полиция задержала человека, который мог быть ответственным за нападение на Музей оккупации в Риге, сообщил глава МВД Латвии Рихардс Козловскис.

Фото: archive.org by Сергей Алексеев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Подозреваемого обнаружили благодаря камерам видеонаблюдения. По факту преступления возбуждено уголовное дело на основании ч. 2 ст. 185 УК Латвии, которая предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

По словам Козловскиса, это уголовное преступление представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности с учётом" условий гибридной войны, в которой сегодня живет страна". Глава латвийского МИД надеется, что виновник будет осужден по всей строгости закона.

Напомним, что в ночь на 28 февраля в Музей оккупации в Риге была брошена зажигательная смесь. В результате нападения никто не пострадал. Здание музея является памятником архитектуры.