В ходе послания Федеральному Собранию, Владимир Путин оценил сумму в 400 млрд рублей, которую выделили на ремонт школ и детских садов

В ходе обращения с посланием к Федеральному Собранию Владимир Путин сделал заявление о выделенной сумме для совершения капитального ремонта в школах и детских садах России. Она составляет 400 миллиардов рублей.
Также в своем послании Путин отдал поручение об открытие медпунктов в тех школах, где они отсутствуют. Он объяснил это тем, что сейчас медкабинеты есть только в 65% школ России.
Капитальный ремонт необходим в 18 тыс. школам со всей страны.
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