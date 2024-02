В ходе послания Федеральному Собранию, Владимир Путин оценил сумму в 400 млрд рублей, которую выделили на ремонт школ и детских садов

В ходе обращения с посланием к Федеральному Собранию Владимир Путин сделал заявление о выделенной сумме для совершения капитального ремонта в школах и детских садах России. Она составляет 400 миллиардов рублей.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International