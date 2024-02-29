В ходе послания Федеральному Собранию, Владимир Путин оценил сумму в 400 млрд рублей, которую выделили на ремонт школ и детских садов

Путин: власти РФ выделят более 400 млрд рублей на капремонт школ и детсадов

0:32 Your browser does not support the audio element. Политика

В ходе обращения с посланием к Федеральному Собранию Владимир Путин сделал заявление о выделенной сумме для совершения капитального ремонта в школах и детских садах России. Она составляет 400 миллиардов рублей.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Также в своем послании Путин отдал поручение об открытие медпунктов в тех школах, где они отсутствуют. Он объяснил это тем, что сейчас медкабинеты есть только в 65% школ России.

Капитальный ремонт необходим в 18 тыс. школам со всей страны.