Глава КПРФ Геннадий Зюбанов, при встрече с журналистами заявил о том, что проходил службу в армии трижды

Зюганов заявил, что походил службу в армии трижды

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

27 февраля Геннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ, выступил перед журналистами. На встрече он сказал, что для его семьи День Защитника Отечества является главным праздником. Он объясняет это тем, что все в его семье воевали, а сам он отслужил в армии три раза. Правда, подробнее об этом он не рассказал, но известно, что срочную службу он проходил в войсках радиационной, химической и биологической защиты.

Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

На этой же встрече Зюганову задали вопрос о том, чего он ожидает от послания Владимира Путина Федеральному собранию. На это депутат ответил, что ждет очень многого, ведь это уже 19-ое послание, и сейчас оно пройдет в условиях войны. Есть вопросы, что уже длительное время ожидают появления ответов на них. И именно этого ждет Зюганов от Путина.