27 февраля Геннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ, выступил перед журналистами. На встрече он сказал, что для его семьи День Защитника Отечества является главным праздником. Он объясняет это тем, что все в его семье воевали, а сам он отслужил в армии три раза. Правда, подробнее об этом он не рассказал, но известно, что срочную службу он проходил в войсках радиационной, химической и биологической защиты.
На этой же встрече Зюганову задали вопрос о том, чего он ожидает от послания Владимира Путина Федеральному собранию. На это депутат ответил, что ждет очень многого, ведь это уже 19-ое послание, и сейчас оно пройдет в условиях войны. Есть вопросы, что уже длительное время ожидают появления ответов на них. И именно этого ждет Зюганов от Путина.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.