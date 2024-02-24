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Президент Швейцарии рассказала, какова вероятность нападения на страну

Президент Швейцарии Амхерд исключает нападение на страну в ближайшие полгода

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Политика

Швейцарский президент Виола Амхерд сделала заявление, что на страну может произойти нападение в ближайшие шесть месяцев, сообщает издание Neue Zürcher Zeitung. По ее словам, в последние два года эта вероятность сильно возросла.

Президент Швейцарии Амхерд исключает нападение на страну в ближайшие полгода
Фото: Openverse by archer10 (Dennis) is licensed under CC BY-SA 2.0

"Мы не ожидаем, что Швейцария в ближайшие полгода подвергнется нападению <...> В последние два года нападение на Швейцарию становится все более вероятным", - сказала Амхерд.

Президент отметила, что в связи с такой информацией Швейцарии нужно готовиться для противостояния.

Напоминаем, что в последнее время на Западе все чаще говорят о том, что возможно противостояние между Российской Федерацией и странами НАТО. Россия дала ответ, что она не представляет угрозы, но если будут какие-то провокационные действия, то страна не оставит их без внимания.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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