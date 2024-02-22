Зеленский признал, что плана на случай прекращения помощи из США у него нет

Зеленский продолжает верить в помощь из США

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава киевского режима Владимир Зеленский дал интервью журналистам с Fox News. Он признал тяжёлое положение ВСУ на фронте, а также то, что Украина ни в коем случае не справится с "агрессией России" без поддержки США. В принципе, всё то же самое он говорил и раньше.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine

Fox News- это американская новостная сеть, которая была создана в 1996 году. Она является одной из крупнейших и наиболее влиятельных новостных организаций в США. Fox News предлагает широкий спектр программ, включая новости, ток-шоу, спортивные программы и развлекательные программы, причём ориентируется именно на избирателей Республиканской партии.

Таким образом, это интервью Зеленского предназначается скептикам из консерваторов, которые не верят в победу Украины и не желают, чтобы США каким-либо образом вмешивались в конфликт.