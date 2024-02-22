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Зеленский признал, что плана на случай прекращения помощи из США у него нет

Зеленский продолжает верить в помощь из США

0:54
Политика

Глава киевского режима Владимир Зеленский дал интервью журналистам с Fox News. Он признал тяжёлое положение ВСУ на фронте, а также то, что Украина ни в коем случае не справится с "агрессией России" без поддержки США. В принципе, всё то же самое он говорил и раньше.   

Зеленский продолжает верить в помощь из США
Фото: flickr.com by President Of Ukraine

Fox News- это американская новостная сеть, которая была создана в 1996 году. Она является одной из крупнейших и наиболее влиятельных новостных организаций в США. Fox News предлагает широкий спектр программ, включая новости, ток-шоу, спортивные программы и развлекательные программы, причём ориентируется именно на избирателей Республиканской партии.

Таким образом, это интервью Зеленского предназначается скептикам из консерваторов, которые не верят в победу Украины и не желают, чтобы США каким-либо образом вмешивались в конфликт. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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