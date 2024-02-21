Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Бразилии заявил о неготовности США к переговорам с Россией на данном этапе.
Госсекретарь поблагодарил Бразилию за выдвижение мирных инициатив по урегулированию Украинского кризиса, но отметил, что США не могут поддержать их "прямо сейчас".
Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам по урегулированию на Украине. Вместе с тем он всегда подчёркивал, что неверно рассматривать вопросы урегулирования на Украине и глобальной стратегической безопасности, а также то, что следует учитывать новые реалии, то есть территориальные приобретения России. Также Владимир Путин подчёркивал, что цели спецоперации не изменялись, и они не сводятся просто к территориальному спору, как это хотели бы представить некоторые политики в США.
Администрация президента Байдена к таким условиям явно не готова.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.