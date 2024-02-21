Блинкен заявил о неготовности США к переговорам с Россией

Руководство США не видит перспектив для мирного урегулирования по Украине

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Бразилии заявил о неготовности США к переговорам с Россией на данном этапе.

Фото: МИД РФ

Госсекретарь поблагодарил Бразилию за выдвижение мирных инициатив по урегулированию Украинского кризиса, но отметил, что США не могут поддержать их "прямо сейчас".

Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам по урегулированию на Украине. Вместе с тем он всегда подчёркивал, что неверно рассматривать вопросы урегулирования на Украине и глобальной стратегической безопасности, а также то, что следует учитывать новые реалии, то есть территориальные приобретения России. Также Владимир Путин подчёркивал, что цели спецоперации не изменялись, и они не сводятся просто к территориальному спору, как это хотели бы представить некоторые политики в США.

Администрация президента Байдена к таким условиям явно не готова.