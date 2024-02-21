Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассказываем о топовых сортах картофеля
Земная гравитация может разрывать космические камни на части, снижая риск появления астероидов
Певица Zivert рассказала о проблемах со здоровьем
Какова стоимость путешествия по российским рекам
Режиссер Гарет Эдвардс может снять продолжение фильма "Мир Юрского периода"
Рейтинг самых надежных внедорожников: эксперты назвали топ-5 моделей на рынке
Ученые считают, что Малое Магелланово Облако на самом деле представляет собой две отдельные галактики
Гарик Харламов заболел пневмонией: "Проверяйтесь сразу"
Вышло дополнение к демке Final Fantasy 7 Rebirth
Блинкен заявил о неготовности США к переговорам с Россией

Руководство США не видит перспектив для мирного урегулирования по Украине

0:54
Политика

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Бразилии заявил о неготовности США к переговорам с Россией на данном этапе.

Руководство США не видит перспектив для мирного урегулирования по Украине
Фото: МИД РФ

Госсекретарь поблагодарил Бразилию за выдвижение мирных инициатив по урегулированию Украинского кризиса, но отметил, что США не могут поддержать их "прямо сейчас". 

Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам по урегулированию на Украине. Вместе с тем он всегда подчёркивал, что неверно рассматривать вопросы урегулирования на Украине и глобальной стратегической безопасности, а также то, что следует учитывать новые реалии, то есть территориальные приобретения России. Также Владимир Путин подчёркивал, что цели спецоперации не изменялись, и они не сводятся просто к территориальному спору, как это хотели бы представить некоторые политики в США. 

Администрация президента Байдена к таким условиям явно не готова.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов

Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.

World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
В Белгороде обнаружили частный дом с "украинским флагом" на крыше
"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
Найдите место на клумбе для этого идеального цветка: он завоюет сердце своими красивыми соцветиями
Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова Запад потихоньку сливает Украину, которая начала сыпаться на фронте Дмитрий Плотников
Уж если Болгария торгуется с США и ЕС, то перспективы Украины совсем плохие
Чем удобрять картошку: рассказываем о трёх видах подкормки - урожай вас порадует
Немецкий луковый пирог: очень аппетитное блюдо для любого случая
Немецкий луковый пирог: очень аппетитное блюдо для любого случая
Последние материалы
Певица Zivert рассказала о проблемах со здоровьем
Какова стоимость путешествия по российским рекам
Режиссер Гарет Эдвардс может снять продолжение фильма "Мир Юрского периода"
Рейтинг самых надежных внедорожников: эксперты назвали топ-5 моделей на рынке
Ученые считают, что Малое Магелланово Облако на самом деле представляет собой две отдельные галактики
Гарик Харламов заболел пневмонией: "Проверяйтесь сразу"
Вышло дополнение к демке Final Fantasy 7 Rebirth
Преподаватель университета РОСБИОТЕХ Беляева рассказала, как выбрать качественный шоколад
Михаил Кержаков рассказал, почему его брат до сих пор живёт в Сербии
Россиянка объяснила, почему она больше не рассматривает Сочи как вариант для отдыха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников