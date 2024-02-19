Американский президент Джо Байден заявил, что республиканцы совершают большую ошибку в вопросе Украины

Байден заявил, что республиканцы совершают ошибку в вопросе финансирования Украины

0:41 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил свое неодобрение по поводу отказа республиканцев в предоставлении помощи Украине.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По информации агентства Reuters, Байден согласился на встречу со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном для обсуждения законопроекта о финансировании помощи Киеву.

"Конечно, я рад был бы встретиться с ним, если ему есть что сказать", — подчеркнул Байден.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что даже на ближайшие две недели сложно предположить развитие событий из-за того, что Конгресс США до сих пор не утвердил выделение помощи Украине.