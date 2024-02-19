Американский президент Джо Байден заявил, что республиканцы совершают большую ошибку в вопросе Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил свое неодобрение по поводу отказа республиканцев в предоставлении помощи Украине.
По информации агентства Reuters, Байден согласился на встречу со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном для обсуждения законопроекта о финансировании помощи Киеву.
"Конечно, я рад был бы встретиться с ним, если ему есть что сказать", — подчеркнул Байден.
Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что даже на ближайшие две недели сложно предположить развитие событий из-за того, что Конгресс США до сих пор не утвердил выделение помощи Украине.
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