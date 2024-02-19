Германия приняла к сведению слова Медведева о применении стратегического арсенала по Берлину

В ФРГ услышали слова Медведева о применении всего арсенала РФ по Берлину

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Правительство ФРГ приняло к сведению заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что в случае попытки возвращения России к границам 1991 года ВС РФ применят весь свой арсенал по столицам западных стран, включая Берлин.

Фото: government.ru by Dmitry Astakhov is licensed under Attribution 4.0

"Мы приняли это к сведению", — сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт журналистам в ходе брифинга кабинета министров в понедельник.

По словам Дмитрия Медведева, распад России будет хуже любой войны, ведь попытка вернуться к границам 1991 года вызовет глобальное столкновение с применением российского стратегического арсенала по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону и всем местам, включённым в полётные цели ядерной триады. При угрозе исчезновения своей Родины с тысячелетней историей русским хватит духа на то, чтобы вернуть себе всё свое с нанесением максимального урона врагам.