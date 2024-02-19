Германия приняла к сведению слова Медведева о применении стратегического арсенала по Берлину

Правительство ФРГ приняло к сведению заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что в случае попытки возвращения России к границам 1991 года ВС РФ применят весь свой арсенал по столицам западных стран, включая Берлин.
"Мы приняли это к сведению", — сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт журналистам в ходе брифинга кабинета министров в понедельник.
По словам Дмитрия Медведева, распад России будет хуже любой войны, ведь попытка вернуться к границам 1991 года вызовет глобальное столкновение с применением российского стратегического арсенала по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону и всем местам, включённым в полётные цели ядерной триады. При угрозе исчезновения своей Родины с тысячелетней историей русским хватит духа на то, чтобы вернуть себе всё свое с нанесением максимального урона врагам.
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