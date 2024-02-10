В Норвегии решили подготовиться к возможному противостоянию с РФ после СВО

Министр обороны Норвегии Грам призвал готовиться к войне с Россией

0:42 Your browser does not support the audio element. Политика

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам в интервью Iltalehti призвал готовиться к столкновению с Россией после завершения спецоперации в Незалежной, передаёт РИА Новости.

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Он считает, что Москва якобы хочет отомстить Финляндии и Швеции за вступление в НАТО "ответным ударом".

"Мы должны быть в состоянии реагировать своевременно и вместе с нашими союзниками", — заявил военный деятель.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что Российская Федерация не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания потенциально опасные для её интересов деяния. При этом Кремль подчеркивает свою готовность к диалогу с Западом на основе взаимоуважения.