Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам в интервью Iltalehti призвал готовиться к столкновению с Россией после завершения спецоперации в Незалежной, передаёт РИА Новости.
Он считает, что Москва якобы хочет отомстить Финляндии и Швеции за вступление в НАТО "ответным ударом".
"Мы должны быть в состоянии реагировать своевременно и вместе с нашими союзниками", — заявил военный деятель.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что Российская Федерация не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания потенциально опасные для её интересов деяния. При этом Кремль подчеркивает свою готовность к диалогу с Западом на основе взаимоуважения.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.