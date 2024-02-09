Вскрылось тёмное прошлое деда министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок

Bild: дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок был офицером вермахта

1:13 Your browser does not support the audio element. Политика

Bild*, изучив досье деда главы МИД ФРГ Анналены Бербок, выяснил, что тот был офицером вермахта и ярым сторонником нацизма.

Фото: flickr.com by Heinrich-Böll-Stiftung is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Он был безоговорочным национал-социалистом, прочёл "Майн Кампф" Гитлера и полностью стоял на почве национал-социализма", — пишет источник.

Его характер описан как типично немецкий, жесткий и безжалостный к врагам рейха, и он был членом нацистов по партийной линии. В 1944 году Бербока даже наградили гитлеровским крестом "За военные заслуги". Но в немецком МИД заявили, что об этих деталях жизни дедушки Анналена Бербок была не в курсе. В 1945 году Вальдемар Бербок был убит в составе вермахта.

Глава МИД ФРГ является одним из самых скандальных политиков в современной истории. Бербок призывала власти России повернуться на 360 градусов и назвала главу Китая диктатором, приписала себе несуществующую степень бакалавра и заявила, что Европа ведёт войну с Россией. Немецким властям все время приходится краснеть за изречения и поступки бывшей спортсменки, но ей чудесным образом удается сохранить пост.

* — заблокирован Роскомнадзором в РФ.