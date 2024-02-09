Придумали поляки: Путин рассказал, кто дал название "Украина"

Президент РФ Путин объяснил журналисту Карлсону, кто придумал название "Украина"

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава России Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном заявил, что название "Украина" было придумано поляками, считавшими южные русские земли окраиной, передаёт "АиФ". Политик подробно рассказал экс-ведущему Fox News откуда пошло украинское государства и когда начались его отношения с Москвой.

Фото: static.kremlin.ru by Официальный сайт Президента РФ is licensed under public domain

Путин отметил, что изначально слово "украинец" предполагало человека, проживающего на окраине страны.

"Украинцем был человек, занимавшейся пограничной службой", — пояснил он.

Он добавил, что Польша много лет внедряла на эти территории свой язык, а также идею о том, что это проживающие там — не совсем русские. Так как они живут у края, то они украинцы. Это не означало принадлежность к какой-то национальности.

Владимир Владимирович подчеркнул, что у украинцев есть право считать себя отдельным народом, но не на базе нацизма.