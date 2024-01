В Госдуме разберутся в деле с хранением сгоревшего в зоне СВО оружия

Your browser does not support the audio element.

Депутат Годумы Александр Хинштейн пообещал провести проверку обстоятельств, касающихся сгоревшего в одной из воинских частей в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине оружия. По его словам, никаких регламентов по хранению вооружения под замком в зоне конфликтов нет.

Фото: Openverse by U.S. Army Materiel Command is licensed under CC BY 2.0