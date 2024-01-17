В Госдуме разберутся в деле с хранением сгоревшего в зоне СВО оружия

Хинштейн пообещал проверить воинскую часть в ДНР после пожара с утратой оружия

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

Депутат Годумы Александр Хинштейн пообещал провести проверку обстоятельств, касающихся сгоревшего в одной из воинских частей в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине оружия. По его словам, никаких регламентов по хранению вооружения под замком в зоне конфликтов нет.

Фото: Openverse by U.S. Army Materiel Command is licensed under CC BY 2.0

"Руководство Росгвардии проведёт проверку всех обстоятельств, приведших к утрате оружия, которое сгорело при пожаре в одной из воинских частей в зоне СВО. Особенно детально будут изучены действия командира части: действительно ли он приказал держать оружие в пирамиде на тросиках под замками", — заметил депутат в своём Telegram-канале.

При этом он добавил, что, если данные сведения подтвердятся, значит, причина была в "дурости" определённого командира.

Напомним, что 15 января в одном из подразделений Росгвардии на контрольно-пропускном пункте случился пожар. Как выяснилось позднее, в результате сгорели три АК и пулемёт. По мнению военных корреспондентов, причиной возгорания могло послужить распоряжение командира хранить оружие под замком.