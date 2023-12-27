Китай счел необычными действия российских и американских дипломатов на голосовании в Совете безопасности ООН. Такой информацией поделились журналисты из КНР.
В ООН несколько дней назад состоялось рассмотрение резолюции, нацеленной на урегулирование ситуации в секторе Газа. Как отметили китайские журналисты, на голосовании представители двух стран удивили присутствующих в зале дипломатов своим поведением. Речь о России и США. Об этом сообщает издание Tencent.
"Во время голосования в Совбезе ООН произошли необычные вещи", — отмечают обозреватели китайского издания.
Авторы Tencent отметили, что рассматриваемая в тот день резолюция была принята большинством голосов. В этом документе содержались призывы к мирному урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Реакция России и США на этот документ оказалась неожиданной.
Сперва всех удивил американский дипломат, который сначала поднял руку в знак поддержки резолюции, а через пару секунд поменял свое решение и решил воздержаться от голосования.
"На самом деле не только представители США, но и представители России были несколько ненормальными на этом голосовании", — сообщают обозреватели Tencent.
Все были уверены в том, что Россия поддержит это документ, или же блокирует его. Дело в том, что с одной стороны Москва всегда настаивала на скорейшем мирном урегулировании конфликта, с другой стороны проект резолюции получился довольно спорным.
В итоге российские дипломаты всех удивили, они, также как и США, воздержались от голосования.
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