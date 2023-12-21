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В России появится еще один кандидат в президенты – женщина

2:44
Политика

В ЦИК РФ подано уведомление о проведении собрания группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность Президента Российской Федерации Александры Тищенко.

В России появится еще один кандидат в президенты – женщина
Фото: Фото из личного архива Александры Тищенко

Собрание состоится 24 декабря в Москве. На нем самовыдвиженцу надо собрать 500 подписей. Следующим этапом станет сбор 300 тыс. подписей в минимум 40 регионах РФ. Когда претендент наберет нужное количество, его официально зарегистрируют как кандидата в президенты РФ.

Александра Тищенко — сравнительно новый в политике человек, однако в этом году она уже успела побороться за пост мэра столицы.

Александра Тищенко — общественный деятель, председатель родительского комитета московского совета профсоюза, многодетная мать.

Родилась 15 января 1977 года в поселке Прогресс Амурской области. В 1999 году окончила Амурский государственный университет по специальности Автоматизированные системы обработки информации и управления". В 2004 году получила ученую степень кандидата технических наук, а в 2022 году награждена почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд.

В качестве своей политической программы на пост президента Александра Тищенко делает ставку на становление России как нового центра мирового развития, объединяя вокруг себя страны Азии, Африки и Латинской Америки. Для этого будут разработаны и внедрены современные методы управления и проведены реформы в административной сфере, которые позволят сократить бюрократические проволочки и создадут благоприятный инвестиционный климат как внутри страны, так и для внешних партнеров.

Александра Тищенко выступает за развитие и укрепление социальной и образовательной политики внутри РФ. Где главная роль и функция государства — это справедливость. По её мнению, России нужен социально-ориентированный режим управления государством при условии равного доступа к ресурсам. Образование должно быть организовано по "советскому типу", где главный акцент делался на развитие личности.

В данный момент на выборы президента страны официально выдвинулись только три кандидата. Действующий президент РФ Владимир Путин, журналистка из Тверской области Екатерина Дунцова и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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