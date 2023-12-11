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Время уже близко: в ДНР допустили, что президенту Украины Зеленскому откажут в помощи

2:46
Политика

В Службу внешней разведки России поступают данные о том, что на Западе всё чаще обсуждают необходимость замены президента Украины Владимира Зеленского. Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин объяснил в беседе с Pravda. Ru, почему сейчас ведутся такие разговоры.

Время уже близко: в ДНР допустили, что президенту Украины Зеленскому откажут в помощи
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Специалист напомнил, что во внутренней политике Украины возникло полное недоверие к Зеленскому, а также серьёзный конфликт с альтернативным возможным президентом (главкомом ВСУ Валерией Залужным).

"Залужный появился как новый полюс силы. Появились новые полюсы силы, например, такой как уже политический труп — тот же Порошенко. Он стал высказываться, он стал пытаться двигаться в сторону власти. Плюс Алексей Арестович* (бывший советник офиса президента Украины — Прим. Ред.) со своими достаточно дерзкими и иногда хамскими высказываниями в отношении действующего кабинета Зеленского и самого Зеленского. И Арестович начал всерьёз хвалить Россию, что Россия — молодцы, а Украина, дескать, не дотягивает. И, по большому счёту, здесь достаточно несложно понять, что кто-то ему дал это сказать", — отметил Гагин.

Специалист подчеркнул, что если бы этого Арестовичу* не разрешали сделать именно американцы, то его давно бы экстрадировали в Киев и посадили в тюрьму за такие высказывания. На Украине очень жёсткая репрессивная система.

Гагин уверен, что Арестович* никаким президентом Украины не станет, поскольку не тянет, как политик. Специалист не исключил, что бывший советник офиса президента страны войдёт как какой-то спикер или лидер общественного мнения.

Советник главы ДНР отметил, что сейчас налицо происходит некий раскол в украинском истеблишменте, который всерьёз поддерживается американцами и британцами. На данный момент многие европейские лидеры открыто говорят о том, что Украине следует смириться с проигрышем в СВО и потерей части территорий. В связи с этим Гагин полагает, что в ближайшие месяц-два мы увидим, как Зеленскому сначала откажут в военной помощи, потом — в финансовой помощи, а потом — и в политической поддержке как политику.

"Объявлять его политическим трупом пока рано. Он ещё в силе. Но это время уже близко", — отметил эксперт.

Гагин уверен, что Залужный не приживётся в качестве нового президента.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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