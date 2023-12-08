Песков опроверг начало избирательной кампании Путина

0:42 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

Де-юре избирательная кампания Владимира Путина ещё не началась, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в пятницу.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Ранее глава парламента ДНР Артём Жога попросил Путина выдвинуть свою кандидатуру на высший государственный пост и, получив утвердительный ответ, заявил о начале избирательной кампании.

Действительно, де-факто предвыборную кампанию можно считать начавшейся, прокомментировал Песков. Де-юре же старт кампании подразумевает выполнение некоторых формальностей.

"Он ещё не зарегистрирован кандидатом, — пояснил представитель Кремля. — Мы ещё сообщим вам, как он будет баллотироваться".