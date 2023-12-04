Граница Крыма с Украиной будет законодательно упразднена

1:03 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Парламент

В Госдуму внесён законопроект, упраздняющий границу Крыма с Украиной, с ним в понедельник ознакомился RTVI.

Фото: РИА Новости by Александр Полегенько

Инициатива выдвинута 26 сентября Госсоветом Республики Крым. Парламент полуострова предлагает внести в закон о его принятии в состав РФ изменения: удалить упоминание о сухопутной границе с Украиной и положение о действии международного права в отношении разграничения морских пространств.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект к принятию в первом чтении 13 декабря.

После присоединения к России в октябре 2022 года новых регионов "Азовское море, Керченский пролив и соответствующая территория суши принадлежат в настоящее время исключительно Российской Федерации", — говорится в его заключении.

Закон нужен, потому что "Азовское море стало внутренним морем России", пояснил представитель Госсовета Крыма Сергей Трофимов.