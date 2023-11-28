Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гинеколог Вергасова назвала упражнение, которое улучшает интимную жизнь девушек
Немецкий генерал Катер предрёк Украине тяжёлую зиму из-за российских атак
Добронравов, Прытков, Вдовиченков: стал известен актерский состав новой экранизации "Онегина"
Эксперт Осипова рассказала россиянам, от каких работодателей надо бежать
Садальский о конфискации у олигархов РФ арены "Хельсинки": понятно, куда наши патриоты вкладывали деньги
Канцлер ФРГ Шольц пообещал поддерживать Украину, несмотря на проблемы с бюджетом
Экс-премьер Британии призвала США вернуть себе мировое лидерство
В Госдуме выявлено шесть случаев ковида
ФСИН: каждый 11 осужденный в России страдает психическими заболеваниями

Рябков: США на Украине столкнутся с отрицательным опытом Вьетнама и Афганистана

1:02
Политика

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков считает, что США на Украине могут столкнуться с тем же, что было во Вьетнаме и Афганистане. По его мнению, только успешное завершение РФ специальной военной операции станет "предпосылкой для того, чтобы в Вашингтоне скорректировали своё мышление".

Рябков: США на Украине столкнутся с отрицательным опытом Вьетнама и Афганистана
Фото: m.politnavigator.net

Только в этом случае, уверен замглавы МИД России, будут возможны перспективы и в плане двусторонних отношений, и в плане контроля над вооружениями.

"Американцам придётся снова учиться, если они не хотят наступать на вьетнамские, афганские и любые другие грабли", — обратил внимание высокопоставленный дипломат.

При этом он подчеркнул, что подобный вариант на Украине уже давно не исключён.

Вдобавок, Рябков напомнил про события 1970-е годов, о которых, вероятно, забыл Вашингтон. Тогда США пришлось признать противника, "пусть и на короткий период, равным себе".

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Российские ракеты ударили по стратегическому авиазаводу в Киеве

Российские ракеты ударили по стратегическому заводу в Киеве, где производят беспилотники для украинской армии.

Подпольщик сообщил о ракетном ударе по авиазаводу в Киеве, где производят БПЛА
Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж
Филипп Киркоров сделал предложение руки и сердца продюсеру Татьяне Тур
Россиян предупредили о шторме в 15 регионах страны
Владимир Пресняков заявил, что уехавший в США Никита боится быть "внуком Пугачёвой"
Ситуация под Авдеевкой в контексте расстановки политических сил на Западе Алексей Гончаров Тибет: от британской колонии до китайской провинции Сергей Лебедев Эсминец США перехватил йеменские крылатые ракеты в Красном море. Это война? Любовь Степушова
Мария Захарова назвала успех песни Кати Лель "Мой мармеладный" пощёчиной Западу
Роналду удивил фанатов: футболист попросил судью не назначать пенальти
Бойкот олигархов: почему Рублёвка отказывается приглашать Максима Галкина*
Бойкот олигархов: почему Рублёвка отказывается приглашать Максима Галкина*
Последние материалы
Арман Абовян: война Армении и Азербайджана не закончена
Солиста Drunkface повторно оштрафовали на 400 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
Independent: российская армия окружила Авдеевку и готова к штурму города
Зюганов анонсировал объявление президентских выборов
Ситуация под Авдеевкой в контексте расстановки политических сил на Западе
Россия хитрой трёхходовкой снизила эффективность ракет Storm Shadow
В России остаётся актуальной проблема соблюдения прав людей с психическими расстройствами
Тибет: от британской колонии до китайской провинции
В московском ресторане Lamborghini звёздный гость украл бокалы на один миллион рублей
В Бундестаге признали нужду в российских энергоресурсах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников