Рябков: США на Украине столкнутся с отрицательным опытом Вьетнама и Афганистана

1:02 Your browser does not support the audio element. Политика

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков считает, что США на Украине могут столкнуться с тем же, что было во Вьетнаме и Афганистане. По его мнению, только успешное завершение РФ специальной военной операции станет "предпосылкой для того, чтобы в Вашингтоне скорректировали своё мышление".

Фото: m.politnavigator.net

Только в этом случае, уверен замглавы МИД России, будут возможны перспективы и в плане двусторонних отношений, и в плане контроля над вооружениями.

"Американцам придётся снова учиться, если они не хотят наступать на вьетнамские, афганские и любые другие грабли", — обратил внимание высокопоставленный дипломат.

При этом он подчеркнул, что подобный вариант на Украине уже давно не исключён.

Вдобавок, Рябков напомнил про события 1970-е годов, о которых, вероятно, забыл Вашингтон. Тогда США пришлось признать противника, "пусть и на короткий период, равным себе".