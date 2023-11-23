Страх, что Запад полностью сместит внимание с конфликта на Украине и замедлит финансирование поставок оружия присутствует у киевских властей, об этом пишет журналист Financial Times, побывавший на Украине.
Также в Киеве считают нежелательным вариантом победу на грядущих президентских выборах в США Дональда Трампа. Известно, что кандидат от республиканцев и бывший президент США ранее обещал восстановить мир в течение 24 часов, если возглавит страну вновь. По его словам, он "немедленно" бы заключил соглашение с Россией.
В Financial Times также сообщили, ссылаясь на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, что у киевских властей уже давно присутствует ощущение того, что "время уходит".
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