FT: власти Киева боятся, что Запад забудет о конфликте на Украине

0:58 Your browser does not support the audio element. Политика

Страх, что Запад полностью сместит внимание с конфликта на Украине и замедлит финансирование поставок оружия присутствует у киевских властей, об этом пишет журналист Financial Times, побывавший на Украине.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Также в Киеве считают нежелательным вариантом победу на грядущих президентских выборах в США Дональда Трампа. Известно, что кандидат от республиканцев и бывший президент США ранее обещал восстановить мир в течение 24 часов, если возглавит страну вновь. По его словам, он "немедленно" бы заключил соглашение с Россией.

В Financial Times также сообщили, ссылаясь на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, что у киевских властей уже давно присутствует ощущение того, что "время уходит".

Ранее издание Der Tagesspiegel сообщало, что помощь ВСУ оказалась под угрозой после заморозки бюджета ФРГ.