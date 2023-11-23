Der Tagesspiegel: помощь ВСУ оказалась под угрозой после заморозки бюджета ФРГ

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В Германии военная помощь боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказалась под угрозой. Как отмечает немецкое издание Der Tagesspiegel, дело в заморозке бюджета ФРГ.

Фото: https://t.me/skabeeva/12909

"В госбюджете Германии на 2024 год образовалась дыра в размере 60 миллиардов евро. Из-за этого немецкий конституционный суд запретил всем министерствам и ведомствам брать на себя финансовые обязательства, то есть по сути заморозил расходы и сам бюджет", — указали авторы материала.

Так что, если в дальнейшем немецкому правительству не удастся согласовать бюджет, ВСУ не смогут получить финансовую помощь, а бундесвер, в свою очередь, не возместит нехватку вооружения, которое передали Украине.

В заключение журналисты издания обратили внимание, что каждый уничтоженный на поле боя танк является огромной потерей для армии Украины. При этом у Киева нет возможности проводить простые ремонтные работы, поэтому повреждённую военную технику приходится для этих нужд отправлять в Литву.