Лавров заявил, что РФ готова к диалогу с Западом при учете российских интересов

1:15 Your browser does not support the audio element. Политика

Россия сохранит готовность диалога со странами Запада в том случае, если они станут учитывать российские интересы. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

Фото: er.ru

"Мы сохраняем при этом открытость и к прагматичному диалогу с западными странами, если они проявят готовность на деле, а не на словах учитывать наши интересы и взаимодействовать на основе взаимной выгоды и взаимного уважения", — сказал Лавров.

Кроме того, он отметил, что. По словам главы МИД РФ, руководители стран Запада утратили стратегическое видение и теперь слепо следуют, согласно американской линии.

Глава российского МИДа упомянул, что неофициально санкции существовали всегда, но наибольшую ожесточенность они набрали после госпереворота на Украине. Также Лавров подчеркнул, что РФ больше не будет рассчитывать на сотрудничество с партнерами, которые "в любой момент могут обмануть".

Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад и США проводят такую же политику, как Наполеон в 1812 году и Гитлер в 1941 году.

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