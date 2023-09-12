Путин предложил ГД учредить День воссоединения РФ с новыми регионами

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Российский лидер Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект, в котором говорится о необходимости установления Дня воссоединения РФ с новыми регионами.

Фото: openverse

Соответствующий документ размещён в онлайн-базе Госдумы.

"Тридцатое сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)", — сказано в проекте.

К документу прилагается пояснительная записка. В ней сказано, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей имеют право на самостоятельное определение своего политического статуса, осуществление экономического, социального и культурного развития.

Новые регионы вошли в состав РФ осенью прошлого года в результате референдума.

Ранее американский полковник Ричард Кемп заявил, что Путин, защитив Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, навсегда закроет Киеву дорогу в НАТО.