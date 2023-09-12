Российский лидер Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект, в котором говорится о необходимости установления Дня воссоединения РФ с новыми регионами.
Соответствующий документ размещён в онлайн-базе Госдумы.
"Тридцатое сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)", — сказано в проекте.
К документу прилагается пояснительная записка. В ней сказано, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей имеют право на самостоятельное определение своего политического статуса, осуществление экономического, социального и культурного развития.
Новые регионы вошли в состав РФ осенью прошлого года в результате референдума.
Ранее американский полковник Ричард Кемп заявил, что Путин, защитив Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, навсегда закроет Киеву дорогу в НАТО.
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