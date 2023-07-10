Путин встречался с Пригожиным и бойцами ЧВК "Вагнер" в Кремле

1:01 Your browser does not support the audio element. Политика

Через пять дней после попытки мятежа состоялась встреча президента России Владимира Путина и руководства ЧВК "Вагнер"в Кремле. На переговоры прибыли 35 человек: командиры отрядов, представители компании и Евгений Пригожин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: lenta.ru

"Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа", — сказал он.

Президент России оценил действия компании в зоне боевых действий на Украине, а также обсудил с командирами события, которые произошли 24 июня.

"Они (командиры. — Прим. ред.) акцентировали, что являются убеждёнными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего", — добавил Песков.

На вопрос журналистов о присутствии представителей Минобороны России на собрании, Песков ответил:

"Мне больше нечего сказать по этой встрече".

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