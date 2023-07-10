Через пять дней после попытки мятежа состоялась встреча президента России Владимира Путина и руководства ЧВК "Вагнер"в Кремле. На переговоры прибыли 35 человек: командиры отрядов, представители компании и Евгений Пригожин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа", — сказал он.
Президент России оценил действия компании в зоне боевых действий на Украине, а также обсудил с командирами события, которые произошли 24 июня.
"Они (командиры. — Прим. ред.) акцентировали, что являются убеждёнными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего", — добавил Песков.
На вопрос журналистов о присутствии представителей Минобороны России на собрании, Песков ответил:
"Мне больше нечего сказать по этой встрече".
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