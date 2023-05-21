Получивший ранение главком ВС Украины Валерий Залужный появился в телеэфире

0:53 Your browser does not support the audio element. Политика

Telegram-канал "Военный обозреватель" сообщил о появлении главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в эфире после нескольких недель отсутствия.

Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Отмечается, что настоящее время он находится в госпитале. Предполагается, что Залужный получил ранение в результате удара российских военных по объекту в Днепропетровской области, где он находился в момент атаки.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко, ссылаясь на источник в руководстве ВСУ, сообщил о критическом состоянии главкома ВСУ. Он напомнил, что Залужный пропал из публичного пространства 8 мая. По словам Руденко, в тот день он получил серьёзное ранение, находясь в Днепропетровской области на одном из пунктов управления восточной группировки ВСУ.

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