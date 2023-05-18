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"Царьград": Лавров рассказал о том, о чём молчали с начала СВО

1:36
Политика

Запад активно добивается поражения России, и Украина им нужна как инструмент, однако, проблемы есть и в ближайших странах от российской стороны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Царьград": Лавров рассказал о том, о чём молчали с начала СВО
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

По словам министра, открытые дипломатические каналы — это одно, что происходит на территориях государств, где активно "раскачивают лодку" США — другое.

"Я знаю, что, например, армянам они посылают сигнал, что давайте-ка, прогоняйте русских со своей территории, и пограничников прогоняйте… И военную базу убирайте. Мы будем вам помогать обеспечивать безопасность. Откровенная провокация, если хотите", — цитирует "Царьград" Лаврова.

Как подчеркнул министр, разговоры о том, что России готовят "железный занавес" не новы, и, возможно, он уже упал.

"Запад говорит: Россия должна понести стратегическое поражение, отдать Крым, предать русских людей в других частях бывшей Украины. Русские люди там объявлены нелюдями, — пояснил министр. — Это занавес, которого они хотят… может, он уже упал. Может, им что-то уже и прищемил этот занавес".

Как уточнил Лавров, пока найти выход в политической плоскости, чтобы урегулировать украинский конфликт не получается. Причина — нежелание Запада. США задирает планку выше, и передаёт Киеву дальнобойное оружие, зная, что от ядерной державы непременно последует ответ, и по "законам физики", и по законам "военного времени", резюмировал министр.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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