МК: президент РФ Путин раскритиковал систему досмотра автотранспорта на границе ЛНР

В среду Владимир Путин рассказал о своём визите в ЛНР 17 апреля, где он проводил совещание в штабе национальной гвардии "Восток". Президент отметил, что когда он проезжал КПП "Гуково", там было большое количество транспорта, и гражданские машины составляли основную очередь. В связи с этим Путин заявил, что необходимо обратить внимание на эту ситуацию и увеличить количество пунктов пропуска и досмотровых установок, а также персонала, чтобы исправить ситуацию, передаёт "МК".

Комментируя замечание вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что контрольно-пропускные пункты на границах с новыми регионами расширяются, российский лидер сказал, что в других местах не был, но на КПП "Гуково" "история кричащая".

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