Генерал Картаполов: после принятия закона о повестках "раздухарилась пропиндосская шушера"

1:09 Your browser does not support the audio element. Политика

Реакция оппозиции на закон о повестках в электронном виде доказала, что депутаты "попали в яблочко". Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.

Он подчеркнул, что после принятия закона о создании единого электронного реестра в социальной сети "раздухарилась вся пропиндосская шушера". Однако подобная реакция обрадовала депутата.

"Я порадовался, какой поднялся вой на вот этих всех оппозиционных и полуоппозиционных ресурсах", — подчеркнул Картаполов в эфире телеканала "Россия 1".

Генерал убеждён, что для оппозиционеров было бы удобно, если система мобилизационного развёртывания в России осталась на уровне прошлого века. Однако их мечтам не суждено сбыться, указал депутат. Картаполов отметил, что в скором времени российский комплекс данных мероприятий станет самым передовым в мире.

Ранее Госдума приняла закон о создании цифрового реестра военнообязанных. Теперь повестки будут приходить в электронном виде.

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