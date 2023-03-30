Александр Ходаковский назначен на должность замначальника Главного Управления Росгвардии по ДНР

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский назначен на должность заместителя начальника Главного Управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Ходаковский будет координировать работу спецподразделений специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и специального подразделения Росгвардии (ОМОН). Об этом проинформировал военный корреспондент Владлен Татарский в своём Telegram-канале.

Он порадовался, что Россия востребовала командира первой волны ополчения на генеральскую должность. Сам Ходаковский в своём микроблоге о назначении ничего не написал.

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Александр Ходаковский: воюет не спецназ, воюет армия.