Антон Геращенко: Кремль сигнализирует о желании захватить Берлин

0:46 Your browser does not support the audio element. Политика

Советника главы украинского МВД Антона Геращенко испугали песни на митинг-концерте в "Лужниках".

Украинский политик обратил внимание на рэп-версию композиции "Катюша", которую на стадионе исполнил военнослужащий ВС РФ Николай Романенко. Геращенко особенно заинтересовала строчка: "Зардеет ярко-красный флаг над Берлином".

"Германия! В РФ уже поют о флаге над Берлином", — написал он в своих социальных сетях, опубликовав отрывок выступления Романенко.

Митинг-концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества, прошёл 23 февраля на московском стадионе "Лужники". В нём приняли участие свыше 200 тысяч человек.

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