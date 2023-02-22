РИА Новости: президент РФ Путин взорвал информационную бомбу посланием Федеральному собранию

1:15 Your browser does not support the audio element. Политика

Послание президента РФ Владимира Путина Федерального собранию транслировали ведущие мировые СМИ. Как только российский лидер завершил свою речь, зарубежная пресса начала бурно обсуждать сказанное.

Путин взорвал информационную бомбу. К такому выводу пришла обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова. Она обратила внимание на две главные реакции на выступление российского президента.

"Явный страх перед ловушкой, в которую они сами себя загнали, и массовый уход в несознанку с криком: "Это не мы, это всё Путин!" Мы, мол, всё время вели борьбу за мир на Украине", — сказано в публикации.

Запад не нашёл никаких отговорок по поводу констатации Путиным факта, что военной помощью Киеву Европа и США переводят конфликт с локального на глобальный уровень.

"После неубедительных попыток оправдаться наступил черёд классического: "А нас-то за что?!" — отметила Никифорова.

Запад стремится обвинить нашу страну в своих проблемах и конфликтах, однако РФ остаётся сильной державой, которая защищает свои интересы и обеспечивает безопасность граждан.

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