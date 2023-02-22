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РИА Новости: президент РФ Путин взорвал информационную бомбу посланием Федеральному собранию

1:15
Политика

Послание президента РФ Владимира Путина Федерального собранию транслировали ведущие мировые СМИ. Как только российский лидер завершил свою речь, зарубежная пресса начала бурно обсуждать сказанное.

РИА Новости: президент РФ Путин взорвал информационную бомбу посланием Федеральному собранию

Путин взорвал информационную бомбу. К такому выводу пришла обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова. Она обратила внимание на две главные реакции на выступление российского президента.

"Явный страх перед ловушкой, в которую они сами себя загнали, и массовый уход в несознанку с криком: "Это не мы, это всё Путин!" Мы, мол, всё время вели борьбу за мир на Украине", — сказано в публикации.

Запад не нашёл никаких отговорок по поводу констатации Путиным факта, что военной помощью Киеву Европа и США переводят конфликт с локального на глобальный уровень.

"После неубедительных попыток оправдаться наступил черёд классического: "А нас-то за что?!" — отметила Никифорова.

Запад стремится обвинить нашу страну в своих проблемах и конфликтах, однако РФ остаётся сильной державой, которая защищает свои интересы и обеспечивает безопасность граждан.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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