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РИА Новости: Путин сообщил об изменениях, к которым нужно готовиться гражданам РФ

2:53
Политика

Президент России выступил с посланием Федеральному собранию. Владимир Путин сообщил о существующих вызовах, об изменениях в экономике и об угрозе ядерного конфликта. О наиболее важных тезисах рассказали обозреватели РИА Новости Михаил Катков и Андрей Коц.

РИА Новости: Путин сообщил об изменениях, к которым нужно готовиться гражданам РФ

Они назвали главным в повестке российского лидера приостановку участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Пару недель назад НАТО требовало допустить своих специалистов на российские ядерные объекты. Запад пользуется договором для ослабления РФ.

Путин напомнил о причинах спецоперации: возврат исторических земель России ради её безопасности. Москва пыталась участвовать в мирном урегулировании конфликта в Донбассе. Однако Запад оказался незаинтересованным в этом. Дошло до того, что Киев задумался о ядерном оружии. Россия пришлось применить силу для остановки украинской агрессии.

Путин уверен, что у Запада нет честности и порядочности. Российский лидер считает, что неправильно делить мир на цивилизованные страны и все остальные. Нужна равная и неделимая система безопасности.

В 2014 году был сформирован проект "анти-Россия" на Украине. В результате в состав армии Украины вошли националистические батальоны с именами и символикой фашистских подразделений времён Второй мировой войны.

Обозреватели отмечают, что Россия не воюет с народом Украины. Противником выступает киевский режим. Украинцы оказались всего лишь "расходным материалом" врагов Москвы.

Путин отметил, что США и ЕС пытаются расколоть российское общество. Ставку делают на националпредателей. Президент обещал, что все эти люди понесут ответственность по закону.

Президент высказался относительно образования в России. Он считает, что нужно работать над повышением качестве учебной литературы, чтобы молодёжь лучше узнала историю своей страны. Также одной из приоритетных задач является подбор кадров в научно-технической сфере.

Путин предложил отказаться от бакалавриата и вернуться к обучению по специальности, которое займёт от четырёх до шести лет.

Российский лидер выступил с предложением повысить МРОТ на десять процентов, то есть до 19 242 рублей. Кроме того, нужно увеличить налоговый вычет на учёбу детям с 50 тысяч до 110 тысяч рублей, на собственное обучение и медицинские расходы — с 120 до 150 тысяч рублей.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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