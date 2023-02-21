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Аналитик Герасимов обратил внимание на отсутствие олигархов на выступлении Путина

1:40
Политика

Военный аналитик Игорь Герасимов прокомментировал Pravda.Ru призыв президента РФ Владимира Путина к российским бизнесменам, которые лишились богатств за границей, инвестировать деньги в проекты на территории России.

Аналитик Герасимов обратил внимание на отсутствие олигархов на выступлении Путина

"Данное заявление правильное, конечно. Но его актуальность немножко запоздала. Вот это заявление надо было сделать ему в 2005–2007 годах. Это тема конца нулевых годов", — сказал эксперт.

Он обратил внимание на отсутствие олигархов среди людей, присутствовавших на выступлении Путина.

"На этом собрании не было никого из олигархов — ни Абрамовича, ни Усманова, ни Фридмана, ни Потанина — никого из нашего олигархата, который сложился за 30 лет. Однако были чиновники, артисты, депутаты, политики, волонтеры, офицеры — все слои общества современной России. Россия меняется. И в своей речи Путин призывает всех олигархов ещё раз подумать и закрывает им дорогу домой в Россию со всем их имуществом. Он призывает их поменять систему ценностей и вернуться на родину. Я думаю, что этого не произойдет. Но такую калитку он оставляет", — отметил собеседник издания.

Выступая перед Федеральным собранием, Путин сказал, что простые россияне не сочувствуют тем, кто лишился богатств за границей. При этом лидер страны призвал бизнесменов вкладывать в Россию, помогать школам и университетам, чтобы заслужить благосклонность людей.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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