Депутат из ФРГ Быстрон: Российские танки могут вернуться в Берлин

Депутат бундестага Пётр Быстрон осудил немецкие власти за военную помощь Украине и слепое следование интересам США.

Представитель партии "Альтернатива для Германии" выступил с речью перед коллегами, напомнив им об истории. Его слова приводит видеоагентство Ruptly в своем Telegram-канале.

"Вы намерены отправить на Украину немецкие танки. Ваши деды уже пытались это сделать с Мельниками и Бандерами, и каков результат? Страдания людей, миллионы смертей по обе стороны и русские танки в Берлине", — отметил парламентарий.

По мнению парламентария, даже 200 немецких танков не смогут изменить ситуацию на передовой.

Быстрон также подчеркнул, что ФРГ пора перестать подчиняться НАТО и оружейным компаниям США. Депутат призвал политиков сакцентировать внимание на проблемах немецкого народа.

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