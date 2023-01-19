Депутат бундестага Пётр Быстрон осудил немецкие власти за военную помощь Украине и слепое следование интересам США.
Представитель партии "Альтернатива для Германии" выступил с речью перед коллегами, напомнив им об истории. Его слова приводит видеоагентство Ruptly в своем Telegram-канале.
"Вы намерены отправить на Украину немецкие танки. Ваши деды уже пытались это сделать с Мельниками и Бандерами, и каков результат? Страдания людей, миллионы смертей по обе стороны и русские танки в Берлине", — отметил парламентарий.
По мнению парламентария, даже 200 немецких танков не смогут изменить ситуацию на передовой.
Быстрон также подчеркнул, что ФРГ пора перестать подчиняться НАТО и оружейным компаниям США. Депутат призвал политиков сакцентировать внимание на проблемах немецкого народа.
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