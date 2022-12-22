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Кедми заявил, что Путин разрушил надежды Украины на уничтожение экономики России

Политика

Президент России Владимир Путин выступил на коллегии Минобороны РФ. Он разрушил надежды Киева на уничтожение экономики РФ, сообщив, что она способна покрыть любые потребности вооружённых сил, и необходимость её милитаризации отсутствует. Израильский эксперт Яков Кедми сообщил о словах Путина в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Кедми заявил, что Путин разрушил надежды Украины на уничтожение экономики России

"Он сказал: "Мы не должны переходить на военную экономику". То есть, все крики, все надежды и вся истерика, что этот конфликт надломит Россию и сломает её экономику, получили ответ. Путин спокойно сказал: "Ничего не сломается, это всё неважно — об этом можете не говорить", — заявил Кедми.

Также эксперт напомнил слова российского лидера о неизбежности конфликта на Украине. Кедми считает, что РФ имеет масштабные планы, которые обеспечат безопасность страны.

"Я не сидел в этом зале, но вот как я это понимаю: он видит, что очень много шансов на следующее столкновение. Поэтому он расценивает эти бои как инструмент, чтобы его предотвратить, либо чтобы оно было менее кровопролитным. То есть, победа российской армии на Украине может в будущем сохранить много жизней, предотвратить много трагедий", — сказал Кедми.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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