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Полянский: Запад не опроверг в Совбезе ООН причастность Киева к атаке на ЧМ РФ

Политика

В ходе Совбеза ООН Москва не услышала от Запада и европейских стран прямых опровержений причастности Киева к террористическим атакам на Черноморский флот, сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

Полянский: Запад не опроверг в Совбезе ООН причастность Киева к атаке на ЧМ РФ

Он подчеркнул, что не было возражений и о том, что действовали украинские власти под руководством иностранных кураторов. Участники Совбеза просто "пугали" друг друга голодом и обвиняли Россию, уточнил зампостпреда.

"Мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов, — отметил Полянский. — Ну что ж, продолжим дожимать их в ноябре — неудобной для киевского режима и его кураторов фактуры у нас предостаточно".

Участники Совбеза в ходе заседания просто "пугали" друг друга голодом и обвиняли Россию, уточнил зампостпреда.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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