В Госдуме РФ посоветовали Зеленскому готовиться к побегу: его дни сочтены

Депутат России Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы задуматься о побеге.

По мнению парламентария, дни лидера Незалежной "уже сочтены".

"Дни Зеленского как политика сочтены. Ему уже сейчас стоит задуматься о бегстве", — пояснил Шеремет РИА Новости.

Как подчеркнул депутат, после серьёзных изменений на мировой политической арене, киевский режим и его лидер не будут нужны западным кураторам.