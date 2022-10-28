Депутат России Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы задуматься о побеге.
По мнению парламентария, дни лидера Незалежной "уже сочтены".
"Дни Зеленского как политика сочтены. Ему уже сейчас стоит задуматься о бегстве", — пояснил Шеремет РИА Новости.
Как подчеркнул депутат, после серьёзных изменений на мировой политической арене, киевский режим и его лидер не будут нужны западным кураторам.
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