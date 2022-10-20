Красноярский губернатор ответил на обвинение сына в США — "Политический окрас"

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что предъявленные обвинения в США его сыну в отмывании денег и нарушении санкций имеют "политический окрас".

Ранее сына российского политика арестовали в Италии. Обвинение считает, что он поставлял незаконно нефтепродукты и технические средства.

"Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден", — заявил красноярский губернатор.