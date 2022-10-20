Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что предъявленные обвинения в США его сыну в отмывании денег и нарушении санкций имеют "политический окрас".
Ранее сына российского политика арестовали в Италии. Обвинение считает, что он поставлял незаконно нефтепродукты и технические средства.
"Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден", — заявил красноярский губернатор.
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