Представители Кремля сообщили, что российский лидер Владимир Путин в среду, 19 октября, проведёт заседание Совета безопасности РФ.
"Мероприятие пройдёт в режиме видеоконференции", — подчеркнули в пресс-службе администрации президента.
По информации Кремля, члены СБ обсудят угрозы национальной безопасности в миграционной сфере и контроль над ней. Как отметили в пресс-службе, во время мероприятия выступит бывший руководитель России, зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Ранее он обвинил западных политиков в желании использовать Киев для уничтожения РФ.
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