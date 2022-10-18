Путин проведёт заседание Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции

Представители Кремля сообщили, что российский лидер Владимир Путин в среду, 19 октября, проведёт заседание Совета безопасности РФ.

"Мероприятие пройдёт в режиме видеоконференции", — подчеркнули в пресс-службе администрации президента.

По информации Кремля, члены СБ обсудят угрозы национальной безопасности в миграционной сфере и контроль над ней. Как отметили в пресс-службе, во время мероприятия выступит бывший руководитель России, зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Ранее он обвинил западных политиков в желании использовать Киев для уничтожения РФ.