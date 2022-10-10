В Белгородской области ряд учебных заведений будет работать дистанционно

Власти Белгородской области приняли решение перевести школы, вузы и колледжи одиннадцати муниципалитетов региона на удалённый формат обучения, который продлится две недели. Об этом проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Глава региона добавил, что в детсадах в это время будут работать только дежурные группы.

Гладков подчеркнул, что такое решение принято из соображений безопасности.