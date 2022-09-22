Политолог Сатановский: Запад подтолкнёт Польшу к конфликту с РФ после Украины

Аналитик Евгений Сатановский заявил о предстоящем затяжном противостоянии между Североатлантическим альянсом и Россией. Во время эфира пресс-центра медиагруппы "Патриот" он отметил, что мир ожидают крупные конфликты в ближайшие 10-15 лет.

По его словам, в ближайшие три года Запад попытается подтолкнуть Польшу к боевым действиям с Россией.

"Польша — второй эшелон вслед за Украиной, который против нас выставляют натовцы. Они об этом говорят открыто", — сказал эксперт.

Сатановский не стал давать оценку вероятности прямого столкновения между РФ и Североатлантическим альянсом. По его мнению, такие вопросы нужно направлять Комитету начальников штабов ВС США.