Аналитик Евгений Сатановский заявил о предстоящем затяжном противостоянии между Североатлантическим альянсом и Россией. Во время эфира пресс-центра медиагруппы "Патриот" он отметил, что мир ожидают крупные конфликты в ближайшие 10-15 лет.
По его словам, в ближайшие три года Запад попытается подтолкнуть Польшу к боевым действиям с Россией.
"Польша — второй эшелон вслед за Украиной, который против нас выставляют натовцы. Они об этом говорят открыто", — сказал эксперт.
Сатановский не стал давать оценку вероятности прямого столкновения между РФ и Североатлантическим альянсом. По его мнению, такие вопросы нужно направлять Комитету начальников штабов ВС США.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.